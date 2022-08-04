Yozgat Posta Kodu kaçtır? Yozgat ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Yozgat'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Yozgat Posta Kodu kaç? Yozgat ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Yozgat'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Yozgat ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Yozgat) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Yozgat ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Yozgat'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Yozgat'ın posta kodu 66000 'dır. Yozgat'ın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Yozgat posta kodu : 66000
- Akdağmadeni ilçesi posta kodu : 66300
- Aydıncık ilçesi posta kodu : 66510
- Boğazlıyan ilçesi posta kodu : 66400
- Çandır ilçesi posta kodu : 66620
- Çayıralan ilçesi posta kodu : 66600
- Çekerek ilçesi posta kodu : 66500
- Kadışehri ilçesi posta kodu : 66540
- Saraykent ilçesi posta kodu : 66320
- Sarıkaya ilçesi posta kodu : 66650
- Sorgun ilçesi posta kodu : 66710
- Şefaatli ilçesi posta kodu : 66800
- Yenifakılı ilçesi posta kodu : 66470
- Yerköy ilçesi posta kodu : 66900
- Yozgat Merkez ilçesi posta kodu : 66000