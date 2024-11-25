Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, Yozgat'ta da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası, Valilik açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Yozgat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

İşte açıklama: