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Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Yozgat'ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 26 Kasım Salı günü Yozgat'ta okulların tatil olup olmadığına dair valilikten bir açıklama bekleniyor. Yozgatlı öğrenciler ve veliler, tatil haberini dört gözle bekliyor. Peki, Yozgat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu?

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava, Yozgat'ta da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Yozgat'ta okulların tatil olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası, Valilik açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediliyor. Yozgat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

İşte açıklama:

BASIN DUYURUSU ??

?? Yarın Sabah Erken Saatlerden İtibaren Beklenen Kuvvetli Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verilmesi ve İdari İzin Kararı

?? Tarih: 26 Kasım 2024 Salı

?? Yer: İl Merkezi ve İlçeler

??Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde gece saatlerinden… pic.twitter.com/LRrWEKAj4d

— T.C. Yozgat Valiliği (@YozgatValiligi) November 25, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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