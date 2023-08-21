Yozgat kaza son durum! Yozgat Sorgun kaza ölü ya da yaralı var mı?

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, Yozgat kazasında son durum merak konusu oldu. Peki, Yozgat Sorgun kaza ölü ya da yaralı var mı?

Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kaza haberinin ardından vatandaşlar tarafından Yozgat kaza son durum araştırılmaktadır. Sorgun kazasında ölü ya da yaralı var mı merak konusu oldu.Peki, Yozgat Sorgun kaza ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

YOZGAT SORGUN KAZASINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir." ifadelerini kullandı.

YOZGAT KAZA SON DURUM!

Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat'ın Sorgun İlçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİ: DİKKATSİZLİKTEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir"