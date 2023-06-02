Yozgat kaç milletvekili çıkarıyor? Yozgat milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Yozgat AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Yozgat kaç milletvekili çıkarıyor? Yozgat milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Yozgat milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

YOZGAT KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Yozgat'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Yozgat ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

YOZGAT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Abdulkadir Akgül

Süleyman Şahan

MHP Milletvekilleri:

İbrahim Ethem Sedef

İYİ Parti Milletvekilleri:

Lütfullah Kayalar