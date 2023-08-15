Yozgat'ın Kazankaya Kanyonu Turizme Açılıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya mahallesinden başlayıp, Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzanan kanyonu ziyaret edenlerin sayısı arttı. Kanyonu gezenler, hem doğal güzelliği çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirmeye çalışırken, seri havasından da yararlanarak nefes alıyor.

Yozgat'ın Aydıncık İlçesi'nde 'Saklı Cennet' olarak adlandırılan, Kazankaya Mahallesi'nden başlayıp, Çorum İncesu'ya kadar uzanan 12 kilometre uzunluğunda sarp kayalardan oluşan, içerisinden Çekerek Irmağı sularının aktığı kanyon, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ilgi odağı oldu. Yamaç kayaları üzerine işlenmiş 1.5 metre yükseklikteki bereket ve bolluğu simgeleyen av tanrıçası 'Kibele' kabartmasından, bölgenin MÖ 2'nci Yüzyıl'da avlak olarak kullanıldığı kaydedilen kanyon, görenleri doğal manzarası ile etkilerken kanyon ortasından geçen Çekerek ırmağı ve serin havası ziyaretçileri bunaltıcı sıcaklardan uzaklaştırıyor.

"HAVA SOĞUK VE ÇOK SERİN GÜZEL, MUHTEŞEM BİR DOĞASI VAR"

Viyana'da yaşayan gurbetçi Durmuş Vural, ailesiyle birlikte geldiği kanyona hayran kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok güzel sessiz, sakin. Çocuklar için bir değişiklik oldu. Hava soğuk ve çok serin güzel, muhteşem bir doğası var. Girişte bulunan sosyal tesisler yeniden yapılandırılabilir, daha güzel bir şekilde. Şunu düşündüm aslında gelirken, amcaoğluma da söyledim; burası başka bir yerde olsa daha güzel faaliyetler olabilirdi, turizm açısından. Doğa bir harika. Aslında böyle yerler başkasının yabancı birinin elinde olsa daha güzel yapılır. Şanlıurfa'da da böyle yerler var, Halfeti adamlar değerlendirmiş, restoranı olsun, seyir tepesi olsun, kafeler olsun. Burası turizm açısından bir kazanç olur Yozgat için. Kazankaya Kanyonunun turizme kazanılmasını isteriz, Yozgat olarak."

"KAZANKAYA KANYONU GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Yozgat İl Merkezi'nden aile fertleriyle birlikte gelen Halil İpek isimli vatandaş, "Bu tarihi güzellikleri gezmek için geldik. Ailemizle birlikte geldik. İyi ki de gelmişiz, çok memnun kaldık. Kazankaya Kanyonu anlattıkları gibi çok güzel, hatta daha güzel. Valilik projesi ile buraya birtakım yerlerin yapılacağını duyduk. Burayı bir an önce turizme kazandırırsak daha iyi olacağına inanıyoruz. Hepimize çok memnun kaldık" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte stres atmak için geldiğini kaydeden Ahmet Akif de, "Yozgat'tan geliyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Stres satmaya geldik. Anlattıkları kadar kazanan Kazankaya Kanyonu gerçekten çok güzel. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Burası birtakım projelerle daha güzel olabilir. Turizme kazandırılabilir. Ülke turizmi için çok faydalı olabilir" ifadelerini kullandı.

KANYONA TURİZME YÖNELİK YATIRIM

Yozgat Valiliği öncülüğünde Türkiye'nin en büyük kanyonları arasında yer alan Kazankaya Kanyonunun turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin ihale süreci devam ediyor. Proje kapsamında, bölgenin eko turizm potansiyelinin geliştirilerek yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm rotası oluşturulması hedefleniyor. Projenin ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte, kanyonda 240 metresi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu olmak üzere 1,85 km yürüyüş rotası, 1 adet çelik konstrüksiyon seyir terası, 2 adet çelik konstrüksiyon ahşap döşeme köprü, 1 adet taş köprü, 2 farklı alanda toplam 400 çadır kapasiteli kamp alanı yapılacak.