Yozgat deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 19 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Yozgat deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Yozgat deprem son dakika haberleri.

YOZGAT DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Yozgat şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 19.04.2022 04:53:23 Türkiye 1.0 - - - Gokova Korfezi, 3.94 36.9323 27.6115 7.00 ML 19.04.2022 04:36:02 Türkiye 1.6 Aydin Karacasu - - 37.8588 28.6088 7.00 ML 19.04.2022 04:30:38 - 1.4 - - - Ege Denizi, 17.11 km 37.8673 26.9055 7.00 ML 19.04.2022 04:14:16 Türkiye 1.4 - - - Kusadasi Korfezi, 5. 37.7451 27.0131 7.00 ML 19.04.2022 03:55:26 Türkiye 1.0 Mugla Ula - - 37.0105 28.4056 7.00 ML 19.04.2022 03:41:22 Türkiye 1.3 Mugla Ula - - 37.0305 28.4258 7.00 ML 19.04.2022 03:40:43 Türkiye 2.8 Hatay Altinözü - - 36.0528 36.2348 16.42 ML 19.04.2022 01:15:45 Türkiye 0.8 Mugla Ula - - 37.0231 28.4181 7.00 ML 19.04.2022 01:08:02 Türkiye 1.1 Denizli Beyagaç - - 37.1860 28.9678 7.00 ML 19.04.2022 00:58:05 Türkiye 1.3 Osmaniye Kadirli - - 37.4420 36.2135 7.00 ML 19.04.2022 00:41:45 Türkiye 2.0 Antalya Demre - - 36.3006 30.0171 6.80 ML 19.04.2022 00:22:28 - 1.7 - - - Akdeniz, 77.95 km. M 35.8613 28.1738 7.02 ML 19.04.2022 00:11:50 Türkiye 1.7 Van Gevas - - 38.2666 43.0631 15.40 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 19 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 19 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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