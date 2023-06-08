Yozgat'ın Büyükşehir olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gündeme gelen konu ile ilgili merak edilenler Yozgat Büyükşehir mi? Yozgat ne zaman il oldu? soruları ile araştırılıyor. İşte detaylar...

Yozgat Büyükşehir mi? Yozgat ne zaman il oldu? soruları araştırılıyor. Yozgat hakkında merak edilenler Yozgat Büyükşehir mi? Yozgat ne zaman il oldu? soruları ile aratılıyor. Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde...

YOZGAT BÜYÜKŞEHİR Mİ?

Yozgat eski ismi Bozok, Yozgat ilinin merkezidir. Yozgat İç Anadolu'nun merkezinde bulunan başkent Ankara'ya 217 kilometre uzaklıktadır. Yozgat il merkezinin 2021 yılı itibarıyla nüfusu 108.024'dür. Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğu düşünülen yörede Alişar Höyüğü'nde yapılan kazılarda MÖ 3000 yıllarına ait eserler bulunmuştur. Hititlerin yerleşim merkezlerinden de biri olduğu bilinmektedir.

Milattan önce

Yozgat bölgesi birçok medeniyetlerin hakimiyetinde kalmıştır.

Hititler,

MÖ Friglerin hakimiyeti,

MÖ 7. yüzyıl başlarında Kimmerler,

MÖ 6. yüzyılda Lidya Krallığı ve Persler,

MÖ 4. yüzyılda da Makedonyalılar,

MÖ 3. yüzyılın başlarında güney kesimi Kapadokya Krallığının hakimiyeti,

MÖ 2. yüzyıl başlarında ise, Kelt kabilelerinden Galatların yerleştiği Galatya'nın bir parçası olmuştur.

MÖ 85'te Roma'nın korumasına girmiştir.

Milattan sonra

MS 395'te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu, Doğu Roma yani Bizans'ın egemenliğine geçmiştir. Dönem dönem Sasani'ler bölgeye akınlar yapmış ancak hakimiyet sağlayamamışlardır.

Timur'un Anadolu'dan ayrılması ile bölge sıkıntı çekmeye başlamış 1408 yılında Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat ve çevresinde Celal ismindeki bir Türkmen tarafından çıkarılan ve Celali İsyanları olarak bilinen isyan kontrol altına alınmıştır. 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde yörede bazı nüfus değişimleri yapılmış, Halep Türkmenlerinden Bozulus aşiretine bağlı Mamalu Türkmen oymakları yöreye yerleştirilmiştir.

26 Ekim 2014'te yapılan referandum sonucuna göre köy statüsünde bulunan Divanlı, mahalle olarak Yozgat merkez ilçeye bağlanmıştır.