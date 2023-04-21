Yozgat Bayram namazı saat kaçta? Yozgat Bayram namazı saati! Yozgat Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?

Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramının başlangıcı olarak belirlenen bayramın ilk gününde nama kılmak isten Müslümanlar tarafından Yozgat Bayram namazı saat kaçta? Sorusu merak edilmekte. Peki, Yozgat Bayram namazı saat kaçta? Yozgat Bayram namazı saati! Yozgat Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?