Yozgat Aydıncık'ta Doğal Gaz Bağlantı Çalışmaları Başladı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde konut ve iş yerlerine doğal gaz bağlantı çalışması düzenlenen törenle başladı. Aydıncık Kaymakamı ve Belediye Başkanı, çalışmaların hayırlı olması ve kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulundu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde konut ve iş yerlerine doğal gaz bağlantı çalışması düzenlenen törenle başladı.

Aydıncık 2. Etap TOKİ Konutları önünde düzenlenen törende konuşan Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan, çalışmaların hayırlı olması ve kazasız belasız tamamlaması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Ahmet Koçak da ilçe halkının daha ucuz ve konforlu yakıta kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Doğal gazın özellikle kış mevsiminde hava kirliliğinin önlenmesinde büyük katkı sağlayacağını aktaran Koçak, "Doğal gaz dağıtım firmasınca yürütülen abonelik kayıtları sürmektedir. Çalışmaların kazasız belasız kısa sürede tamamlanmasını diliyorum. Doğal gazın ilçemize gelmesinde tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.