Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Yozgat imsakiye! Yozgat iftara ne kadar kaldı?

Gündem Haberleri

Yozgat akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Yozgat imsakiye! Yozgat iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Yozgat akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Yozgat iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...

Afyonkarahisar İftar saati kaçta? 23 Mart Afyonkarahisar için iftar vakti ne zaman? Afyonkarahisar akşam ezanı saati!Afyonkarahisar İftar saati kaçta? 23 Mart Afyonkarahisar için iftar vakti ne zaman? Afyonkarahisar akşam ezanı saati!

Yozgat'da oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Yozgat için imsak vakti 05:09, iftar saati ise saat 19:02 olarak açıklanmıştır.

Yozgat akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Yozgat imsakiye! Yozgat iftara ne kadar kaldı?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

İftar Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title