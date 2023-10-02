21 yaşındaki YouTuber Tanner Cook, şaka yapmak istediği bir alışveriş merkezinde yemek kuryesi olarak çalışan Alan Colie tarafından göğsünden vuruldu. Olay sonrası YouTuber yaralanarak hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan kurye, silah bulundurma suçundan para cezası alarak serbest bırakıldı.

YouTuber, şaka yapmak istediği kurye tarafından göğsünden vuruldu

21 yaşındaki YouTuber Tanner Cook, içerik çekmek için şaka yapmak istediği yemek kuryesi Alan Colie'nin yanına giderek video çekmek istedi. Ancak ikili arasındaki şakanın dozu kaçınca YouTuber, kurye tarafından göğsünden vuruldu.

ŞAKA YAPMAK İSTERKEN ÖLÜYORDU

Tanner Cook adlı YouTuber, Dulles Town Center alışveriş merkezinde bir yemek siparişi alırken, mekanda bulunan yemek kuryesinin yanına giderek şaka yapmak istedi. Alan Colie isimli kurye, Cook'u iterek uzaklaştırmaya çalıştı fakat YouTuber video çekme ısrarına devam edince tartışma kanlı bitti. Colie, belinden çıkardığı tabanca ile Cook'u göğsünden vurdu. Apar topar hastaneye kaldırılan fenomenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Colie, hakkında adam yaralama ve silah bulundurma suçlarından dava açıldı. Mahkeme Colie'nin tacize karşı kendini savunduğuna kanaat getirerek beraat kararı verdi. Colie'ni avukatı savunmasında Cook'un sırf YouTube'da izlenme almak için müvekkilini taciz ettiğini başka çaresi kalamayan müvekkilinin tabanca kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Mahkeme, Colie'ye silah bulundurma suçundan para cezası verdi. Cook'un babası ise, oğlunun anlamsız bir şekilde Colie'yi taciz ettiğini söyledi.