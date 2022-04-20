YouTube videosu nasıl indirilir? ÇÖZÜMÜ! YouTube video indir nasıl yapılır? YouTube video indirme nasıl yapılır çözümü!

YouTube videosu nasıl indirilir? YouTube, Google'a ait bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformudur. Her gün milyonlarca ziyaretçi alan platform oldukça büyük ilgi görmektedir. Her geçen güncellemelerle kullanıcılarına daha fazla fayda sağlayan YouTube'da kullanıcılar sevdiği videoları mobil cihazlarına veya bilgisayarlarına kaydetmek için indirme ihtiyacı duyuyor. Peki, YouTube videosu nasıl indirilir? ÇÖZÜMÜ! YouTube video indir nasıl yapılır? YouTube video indirme nasıl yapılır? İşte YouTube video indir yöntemi haberimizde...

YOUTUBE VİDEOSU NASIL İNDİRİLİR?

YouTube Go sayesinde, videoları indirerek internet bağlantınız yokken de izleyebilirsiniz.

YouTube video indirme

Ana Sayfa sekmesinde veya arama sonuçları sayfasında indirmek istediğiniz videoya gidin. Video küçük resmine dokunun. Videoyu indirmek istediğiniz video kalitesini seçtikten sonra İndir'e dokunun.

Not: Varsayılan olarak standart kalite seçilir.

Video indirildikten sonra, videonun altındaki İndir düğmesimavi renge döner.

İçerikleri internet bağlantısı olmadan kullanmaya devam etmek için cihazınızı mobil veya kablosuz bir ağa belirli aralıklarla yeniden bağlamanız gerekir.

Video indirirken cihazınızın internet bağlantısı kesilirse internete yeniden bağlandığınızda indirmeniz kaldığı yerden otomatik olarak devam eder.

YouTube Go, videoda yapılan değişiklikleri veya bunların kullanılabilirliğini kontrol etmek için az miktarda veri kullanabilir. Bir video artık internet bağlantısı olmadan oynatılamıyorsa bir sonraki senkronizasyon sırasında cihazınızdan kaldırılır.

Not: Bazı videolar, içerik sahibinin ayarlarına bağlı olarak indirilemez.

YouTube indirilen videolara erişme

İndirdiğiniz tüm videoları İndirilenler sekmesinde bulabilirsiniz. İndirdiğiniz videoları görmek için, videoları ilk kez indirirken kullandığınız Google Hesabı ile oturum açmış olmanız gerekir. İndirilen videoları cihazınızın galerisinde veya dosya yöneticisinde de görebilirsiniz.

YouTube Go'da doğru hesapla oturum açıp açmadığınızı kontrol edin:

Sayfanın üst kısmından Diğer'edokunun. Ayarlar'a dokunun. Oturumu açık olan hesabı "Profil" bölümünde görebilirsiniz.

Not: YouTube Go, indirilen videoları .yt dosyası olarak depolar. Bu videolar yalnızca YouTube uygulamalarında oynatılabilir.

YouTube indirilen bir videoyu silme

İndirilenler sekmesine gidin. Kaldırmak istediğiniz videonun yanından Diğer'edokunun. Telefondan Sil'i seçin. Bildirim ekranında Sil seçeneğine dokunun.

YouTube Go ile indirilen videoları görüntüleme ve silme işlemlerini cihazınızın galerisinden ya da dosya yöneticisinden de yapabilirsiniz.

YOUTUBE VİDEO İNDİR NASIL YAPILIR?

Bir diğer YouTube video indirme yöntemi olarak indirmek istediğiniz videonun linkinin başına aşağıdaki şekilde "ss" yazarak çıkan siteden videoyu istediğiniz kalitede mobil cihazınıza veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

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