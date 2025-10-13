YouTube Shorts'ta izlenme sayımı değişti:? 'Engaged view' nedir, gelirleri nasıl etkiler?

Youtube Shorts'ta izlenme sayımıyla ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Artık sadece videonun görüntülenme sayısı değil, izleyicinin videoyla ne kadar etkileşimde bulunduğu yani "engaged view" kavramı ön plana çıkıyor. Bu yeni metrik, içerik üreticilerinin gelirlerini ve performanslarını doğrudan etkileyebilir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ENGAGED VIEW NEDİR?

"Engaged view", bir izleyicinin videoyla anlamlı şekilde etkileşim kurduğu izlenmeleri ifade eder. YouTube Shorts için bu genellikle şu durumları kapsar:

İzleyicinin videoyu en az 10 saniye izlemesi

Videoyu beğenmesi, yorum yapması veya paylaşması

Videodan kanal sayfasına geçmesi veya abone olması

Yani sadece kısa süreli, hızlı geçilen izlenmeler değil; izleyicinin videoyla ilgilendiği, vakit geçirdiği ve etkileşime girdiği görüntülemeler artık daha önemli hale gelmiştir.

ENGAGED VIEW GELİRİ NASIL ETKİLER?

YouTube Shorts'ta gelir, geleneksel uzun videolardan farklı şekilde hesaplanır. Shorts videolarındaki reklam gelirleri, tüm içerik üreticileri arasında engaged view oranlarına göre dağıtılır. Bu şu anlama gelir:

Ne kadar çok engaged view alırsan, o kadar fazla gelir elde edersin

Sadece birkaç saniye izlenip geçilen videolar artık neredeyse hiçbir katkı sağlamaz

Kaliteli içerik üretip izleyiciyi videoda tutan kanallar daha fazla kazanır

Bu sistem, yüzeysel görüntülemeler yerine gerçek izleyici ilgisini ödüllendirir.

İZLENME SAYIN NEDENDEĞİŞMİŞ OLABİLİR?

YouTube, istatistikleri artık engaged view odaklı göstermeye başladı. Bu nedenle bazı Shorts videolarında:

Toplam izlenme sayısı yüksek olsa bile raporlanan sayı daha düşük görünebilir

Bu durum gelir veya analizlerde düşüş gibi algılanabilir

Ancak aslında YouTube, izlenmeleri daha kaliteli bir şekilde filtreleyerek değerlendiriyor

Bu değişiklik, algoritmanın daha doğru çalışması ve gerçek etkileşimin ön plana çıkması için yapılmıştır.

ÖNEMLİ NOTLAR!

Engaged view, YouTube Shorts'ta başarıyı belirleyen en önemli metriklerden biridir. Sadece izlenmek yetmez, izleyicinin videoda kalması ve etkileşime geçmesi gerekir. Bu da içerik kalitesi, dikkat çekicilik ve izleyiciye değer sunma konularında daha titiz bir yaklaşımı zorunlu kılar.