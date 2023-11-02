YouTube üyelik paketlerine zam gelmesiyle birlikte, YouTube Premium üyelik paketi ne kadar olduğu araştırılıyor. YouTube öğrenci paketi ve YouTube aile paket fiyatlar zamlandı mı gündeme geliyor. YouTube zamlı paket fiyatı ve YouTube üyelik zammı ne kadar araştırılıyor. Peki, YouTube Premium üyelik paketleri! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar? YouTube üyelik fiyatları kaç TL oldu?

YouTube Premium üyelik paketleri! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar? YouTube üyelik fiyatları kaç TL oldu?

Youtube Premium üyelik paketleri araştırılırken YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar olduğu gündeme geliyor. YouTube üyelik fiyatları kaç TL oldu ve YouTube öğrenci paketi ne kadar olduğu merak ediliyor. YouTube aile paketi, bireysel ve öğrenci paket fiyatlarına zam geldi. YouTube Premium üyelik paketleri! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar? YouTube üyelik fiyatları kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir…

YOUTUBE PREMIUM ÜYELİK PAKETLERİ

Son aylarda artan döviz kuru nedeniyle pek çok popüler hizmet zamlandı. Kısa süre önce buna YouTube da katıldı. Dünyanın en büyük video paylaşma platformu YouTube, Türkiye'deki Premium hizmetinin fiyatı için zam kararı aldı.

En uygun plan olan YouTube Premium Öğrenci seçeneğinin aylık ücreti 19,49 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi. Yüzde 94 oranında bir zam söz konusu. Bu adından da anlaşılabileceği üzere öğrenciler tarafından oldukça tercih ediliyordu.

YOUTUBE ZAMLI PAKET FİYATLARI NE KADAR?

YouTube tarafından sunulan Premium servisi kullanıcılara pek çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar arasında en sevileni ise hiç şüphesiz reklamsız şekilde video izleyebilme. Bununla beraber hizmetin daha sonra internet bağlantısı olmadan izleyebilmek için video indirebilme, arka planda oynatma ve kaldığınız yerden devam etme gibi sevilen avantajları da var. Dünyada milyonlarca abonesi olan bu hizmet kısa süre önce Türkiye'de zamlandı.

YouTube Premium ücreti için yapılan güncellemenin ardından Bireysel planın aylık fiyatı yüzde 93 oranında zamlanarak 29,99 TL'den 57,99 TL'ye yükseldi. Birden fazla kişinin avantaja sahip olmasına olanak sunan YouTube Premium Aile planının aylık fiyatı ise yüzde 93'lük zamla birlikte 59,99 TL'den 115,99 TL'ye çıktı.

Abonelik Türü Eski fiyat Aylık Bireysel - Eski fiyat 29,99 TL'den 57,99 TL (+93%)

Abonelik Türü - Eski fiyat Aile 59,99 TL 115,99 TL (+93%)

Abonelik Türü - Eski fiyat Öğrenci 19,49 TL 37,99 TL (+94%)

YOUTUBE ÜYELİK FİYATLARI KAÇ TL OLDU?