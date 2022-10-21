YouTube, Premium abonelik ücretlerine zam yaptı. Sosyal medyada gündem olan haberin ardından YouTube Premium'un güncel fiyatları araştırılmaya başlandı. YouTube Premium öğrenci üyeliğinin fiyatı merak konusu oldu. Peki, YouTube Premium ücreti ne? 2022 YouTube Premium öğrenci üyeliği kaç TL? YouTube Premium güncel fiyatları! İşte detaylar...

Google'ın platformlarından biri olan YouTube, Premium aboneliğinin fiyatlarına zam yaptı. Premium ücretlerine gelen artışın ardından yeni fiyatlar araştırılmakta. YouTube Premium öğrenci üyeliğinin fiyatı merak konusu oldu.YouTube Premium'un güncel fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, YouTube Premium ücreti ne? 2022 YouTube Premium öğrenci üyeliği kaç TL? YouTube Premium güncel fiyatları! Detaylar haberimizde...

YOUTUBE PREMİUM ÜCRETİ NE?

YouTube ilk olarak 2018 yılında Premium sistemini duyurarak ücretli abonelik getirdiğini açıklamıştı. 21 Ekim 2022 itibarıyla Premium aboneliklerine zam yapan YouTube'un yeni fiyatları merak konusu oldu. YouTube Premium fiyatları standart üyelik 29,99 TL Aile Planı ise 59,99 TL olmuştur.

2022 YOUTUBE PREMİUM ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ KAÇ TL?

YouTube Premium, aylık 9,99 TL olan öğrenci abonelik ücretini 19,99 liraya çıkararak %100 zam yaptı.

YOUTUBE PREMİUM GÜNCEL FİYATLARI!

YouTube Premium aboneliklerine 21 Ekim Cuma günü itibarıyla zam geldi.