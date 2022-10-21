Youtube hizmet vermeye başladığı Premium özelliğini ücretli bir şekilde kullanıcılarına sunmaktaydı. Birçok farklı özelliği bulunan Youtube Premium üyeliklerini birçok kullanıcı fiyatı ve sunduğu seçenekler sebebi ile tercih ediyordu. Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından Youtube Premium kullanıcıları Youtube Premium fiyatlarına zam mı geldi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Youtube Premium fiyatlarına zam mı geldi? İşte yeni Youtube Premium fiyatları!

Youtube Premium fiyatları son günlerde duyulan haberlerin ardından özellikle Youtube Premium kullanıcıları başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Youtube Premium fiyatlarına zam mı geldi? Sorusu ile araştırılıyor. Güncel Youtube Premium fiyatları son zamanların merak edilen konuları arasında yerini alıyor. Peki, Youtube Premium fiyatlarına zam mı geldi? İşte yeni Youtube Premium fiyatları!

YOUTUBE PREMİUM FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Youtube hizmet vermeye başladığı Premium özelliğine zam yaptı. Bütün fiyatlandırma paketlerinde değişikliğe gidildi. Zam oranları ise birçok Youtube Premium kullanıcısının tekrar düşünmesine yol açacak şekilde. Güncel Youtube Premium fiyatları ise aşağıda yer alıyor.

YENİ YOUTUBE PREMİUM FİYATLARI

Öğrenci 19,49 TL

Standart 29,99 TL

Aile 59,99 TL

ESKİ YOUTUBE PREMİUM FİYATLARI

Öğrenci 9,99 TL

Standart 16,99 TL

Aile 25,99 TL