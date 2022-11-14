İnternet kullanımında yavaşlamalar mevcut. Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube neden çalışmıyor? Popüler uygulamalardan konuya ilişkin açıklama geldi mi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Genç kız hayatında hiç görmediği babasıyla ilk kez karşılaştı, gözyaşları sel oldu

Türkiye genelinde birkaç saattir internet hızında yavaşlama mevcut. Kullanıcılar internetteki yavaşlamanın sebebini öğrenmeye çalışıyor. Bazı kullanıcılar ise Twitter, Facebook ve Youtube gibi hesaplara giriş yapamadığından bahsediyor. Peki, internet çöktü mü? İnstagram ,youtobe,facebook neden çalışmıyor? Sosyal medya uygulamaları yetkililerinden konuya ilişkin bir açıklama geldi mi? Detaylar haberimizde...

FACEBOOK,YOUTOBE,İNSTERGRAM,TWEETER NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Türkiye'deki kullanıcılar, bazı sosyal medya hesaplarına erişim sağlamada sorun yaşıyor. Edindiğimiz bilgiye göre bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken, bazı kullanıcılar ise internet hızında oldukça ciddi bir yavaşlama söz konusu olduğundan bahsediyor.

Peki kullanıcıların Instagram, Twitter, Facebook, Youtube veya diğer sosyal medya hesaplarına bağlanamadığı gibi bazı kullanıcıların internet hızında ciddi bir düşüş yaşamasının altında yatan sebep nedir? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Instagram, Youtube ve Twitter neden açılmıyor?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.20 sularında bir patlama meydana geldi. Meydana gelen bu patlamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından sosyal medya kullanıcıları, önce Twitter'a erişimde sorunlar yaşadıklarını bildirdiler. Ardından Instagram, Facebook ve Youtube gibi platformlara da giriş yapılamadığı fark edildi. Bazı kullanıcılar ise internet kullanımında ciddi yavaşlamalar meydana geldiğinden bahsetti.

SOSYALM MEDYA UYGULAMMALARINAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Henüz Twitter, Youtube, Facebook ve Instagram'da bir açıklama yapılmış değil. Ancak Türk Telekom şirketinden yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerle sosyal medya kanallarıyla ilgili erişimde bazı problemler yaşanmaktadır."