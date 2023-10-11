Popüler video platformu Youtube üzerinde sorun yaşamakta olan birçok kişi tarafından Youtube neden açılmıyor? Ve Youtube çöktü mü soruları araştırılıyor. İnternet sitelerinde bu tarz sorunlar sıklıkla yaşanabiliyor. Peki, Youtube neden açılmıyor? 11 Ekim Youtube çöktü mü, neden yüklenmiyor, sorun mu var?

Youtube neden açılmıyor? 11 Ekim Youtube çöktü mü, neden yüklenmiyor, sorun mu var?

Youtube neden açılmıyor? Sorusu, Youtube sitesine giriş esnasında sorun yaşamakta olan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. 11 Ekim tarihinde birçok vatandaş Youtube sitesine ve uygulamasına girerken sorun yaşıyor ve bunu sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Peki, Youtube neden açılmıyor? 11 Ekim Youtube çöktü mü, neden yüklenmiyor, sorun mu var?

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

Youtube son 24 saat içinde raporlara bakıldığında herhangi bir çökme durumu veya raporlama bulunmuyor. Yetkililerden de henüz konuya ilişkin olarak bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle sorun sizden kaynaklı olabilir. İşte Youtube için son 24 saat içinde yapılan raporlamalar;

SOSYAL MEDYA NEDEN ÇÖKER?

Sosyal medya platformlarında yaşanmakta olan çökme (erişim) problemleri genellikle sunucu veya yazılımdan kaynaklıdır. Kullanmakta olduğunuz sosyal medya platformunu barındırmakta olan sunucularda yaşanacak herhangi bir problem, erişim sıkıntılarına neden olabilir. Sosyal medya çökmesinin bir diğer temel sebebi ise yazılımsal hatalardır. Kodlama esnasında yapılan bir hata nedeniyle sosyal medya platformlarında teknik aksaklıklar söz konusu olabilir.