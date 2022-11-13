Youtube'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Youtube çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. "YouTube ne zaman açılacak" sorusu merak konusu oldu. Peki, YouTube ne zaman açılacak? YouTube ne zaman düzelecek? YouTube neden açılmıyor? İşte detaylar...

Youtube ne zaman açılacak? Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'da yaşanan kopukluklar nedeniyle çöktü mü sorusu araştırılıyor. Kullanıcılar, Youtube'un ne zaman açılacağını araştırmakta. Peki, YouTube ne zaman açılacak? YouTube ne zaman düzelecek? YouTube neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

YOUTUBE NE ZAMAN AÇILACAK?

YouTube'da bölgesel kesintiler yaşandığı belirtiliyor. Ancak resmi bir açıklama gelmedi. Sorun internet alt yapısından kaynaklı olabilir. YouTube'a girişte sorun yaşayan kişiler video izleme platformundan yapılacak resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor.

13 KASIM YOUTUBE NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün YouTube için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: