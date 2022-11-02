YouTube keşfet neden yok? YouTube keşfet kalktı mı? YouTube keşfet nerede? Youtube keşfet butonu yok!

Youtube keşfet butonu yok! Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım ve sosyal medya platformlarından biri olan YouTube'ta keşfet sekmesini bulamayan YouTube kullanıcıları Youtube keşfet neden yok? YouTube keşfet kalktı mı? YouTube keşfet nerede? Merak ettiler.

YouTube keşfet neden yok? Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım ve sosyal medya platformlarından biri olan YouTube'ta keşfet sekmesini bulamayan YouTube kullanıcıları Youtube keşfet neden yok? YouTube keşfet kalktı mı? YouTube keşfet nerede? Merak ettiler. İşte detaylar...

YOUTUBE KEŞFET KALKTI MI?

YouTube son günlerde arayüz tasarımlarında büyük çaplı değişiklikler yaptı. Yeni güncelleme ile keşfet sekmesinin yeri değiştirilerek kategori bazlı keşfet bölümü oluşturuldu.

YouTube Türkiye'deki öne çıkan trend videoları eskiden keşfet sekmesinin üzerine tıklayarak ulaşabilirdik. Artık "Trendler" yazan sekmeye tıklayarak Türkiye'deki popüler YouTube videolarına ulaşabilirsiniz.