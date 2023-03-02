Youtube'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Youtube çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. YouTube'da meydana gelen sorun merak konusu oldu. Peki, YouTube çöktü mü? YouTube video neden açılmıyor? YouTube sorun ne? İşte detaylar...

İşte Android telefonların çökmesine neden olan o video!

Youtube çöktü mü? Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'da yaşanan kopukluklar nedeniyle çöktü mü sorusu araştırılıyor. Kullanıcılar, Youtube'un neden açılmadığını araştırmakta. Peki, YouTube çöktü mü? YouTube video neden açılmıyor? YouTube sorun ne? Detaylar haberimizde...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde YouTube sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece YouTube'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak YouTube'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

YOUTUBE VİDEO NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün YouTube için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: