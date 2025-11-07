Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 7 Kasım Cuma?

Haberler

Güncelleme:
Bugün YouTube'a girmekte zorlanan kullanıcı sayısı bir hayli arttı. Sosyal medyada, platformun açılmadığından, videoların donduğundan veya sürekli hata verdiğinden şikayet eden çok sayıda kullanıcı var. Peki, bu yaşananlar YouTube'un genel bir çöküş yaşadığı anlamına mı geliyor, yoksa karşımızda geçici bir teknik sorun mu var? Kullanıcılar, dünyanın en popüler video platformunun neden erişime kapalı olduğunu ve sayfaların neden tepkisiz kaldığını araştırıyor.

Küresel çapta milyarlarca kullanıcısı olan bu dev platform, şu an beklenmedik bir kesintiyle gündemde. İzlemek istenen videolar yüklenmiyor, arayüz donuyor ve sayfa yenilemek çare olmuyor. Tüm bu belirtiler, sorunun sadece bireysel değil, geniş çaplı bir sunucu veya sistem arızasından kaynaklanabileceğini düşündürüyor. Kesintinin boyutları ve ne zaman çözüleceği ise herkesin merakla beklediği soruların başında geliyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Çevrimiçi kesinti izleme platformlarında bugün YouTube'a ilişkin şikayetlerde ciddi bir artış gözlemlendi. Kullanıcılar, platforma erişimde zorluk çektiklerini, video içeriklerin oynatılmadığını ve arayüzün sıklıkla donduğunu belirterek sorunun yaygınlığına dikkat çekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

YouTube'un işletmecisi konumundaki Google tarafından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak platformun geçmiş dönemlerdeki kesinti deneyimleri, bu tür teknik problemlerin genellikle birkaç saat içinde çözüme kavuşturulduğunu gösteriyor. Konuya ilişkin resmi açıklamanın, kesintinin temel nedenleri ve tahmini çözüm süresi hakkında detaylı bilgi sağlaması bekleniyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Haberler.com
