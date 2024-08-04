Youtube'a neden girilemediği merak ediliyor. Birçok kişi Youtube'a erişim engeli mi getirildi sorusunun cevabını araştırıyor. Youtube, çevrimiçi videoları izlemeyi kolaylaştıran ücretsiz bir video paylaşım sitesidir. Hatta başkalarıyla paylaşmak için kendi videolarınızı oluşturabilir ve yükleyebilirsiniz. Peki, YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? Youtube'a neden girilmiyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Youtube şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

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