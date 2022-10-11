Uzun yıllardır hayatımızda olan video izleme platformu Youtube büyük bir kullanıcı sayısına hakim. İçerisinde her çeşit içerik barındıran Youtube kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. 11 Ekim tarihinde bazı kullanıcıların Youtube sitesine giriş yapamamasının ardından kullanıcılar Youtube çöktü mü? Youtube 11 Ekim ne oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Youtube çöktü mü? Youtube 11 Ekim ne oldu? Youtube neden giriş yapamıyorum?

Youtube çöktü mü? sorusu Youtube kullanıcıları tarafından 11 Ekim tarihinde aratıldı. Video izleme platformu olan Youtube'a giriş yapamayan kullanıcılar Youtube çöktü mü? sorusuna yanıt aradı. Peki,Youtube çöktü mü? Youtube 11 Ekim ne oldu? Youtube neden giriş yapamıyorum?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Video izleme platformu olan Youtube'da şuan anlık olarak bir problem gözükmüyor. Sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı giriş problemleri yaşandı. Şimdi ise teknik problemler giderildi.