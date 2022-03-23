Youtube çöktü mü? SON DAKİKA! YouTube neden çalışmıyor?

Youtube çöktü mü? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'ta yaşanan kopukluklar nedeniyle Youtube çöktü mü? sorularına yanıt aranıyor. İşte yanıtı...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube'da bölgesel kesintiler yaşandığı belirtiliyor. Ancak resmi bir açıklama gelmedi. Sorun internet alt yapısından kaynaklı olabilir. Youtube'a girişte sorun yaşayan kişiler video izleme platformundan yapılacak resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor. Türkiye'den internet sitesine erişimde sorun yaşanmasa da VPN üzerinden farklı ülkelerin internetini kullanan kişiler problemle karşılaştı.

Youtube için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

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