Youtube çöktü mü? SON DAKİKA! YouTube internet bağlantısı yok hatası! YouTube sunucu ile ilgili bir sorun oluştu hatası nedir?

Youtube çöktü mü? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'ta yaşanan kopukluklar nedeniyle Youtube çöktü mü? YouTube internet bağlantısı yok hatası! YouTube sunucu ile ilgili bir sorun oluştu hatası nedir? sorularına yanıt aranıyor. İşte yanıtı...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube'da bölgesel kesintiler yaşandığı belirtiliyor. Ancak resmi bir açıklama gelmedi. Sorun internet alt yapısından kaynaklı olabilir. Youtube'a girişte sorun yaşayan kişiler video izleme platformundan yapılacak resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor. Türkiye'den internet sitesine erişimde sorun yaşanmasa da VPN üzerinden farklı ülkelerin internetini kullanan kişiler problemle karşılaştı.

Youtube için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmekte ve aynı kesintilerin gün içinde de yaşandığı görülmektedir.

YOUTUBE BAĞLANTI HATASI ÇÖZÜMÜ

Video hataları, arabelleğe alma ve donma sorunlarını giderme

İnternet veya cihaz bağlantısı gibi birçok etmen, video oynatma sorunlarına yol açabilir.

Video donuyor veya arabelleğe alınıyorsa ya da şu hatalardan birini görüyorsanız video oynatma sorunuyla karşılaşmış olabilirsiniz:

Bir hata oluştu.

Oynatma hatası. Yeniden denemek için dokunun.

Sunucu bağlantısı kesildi.

Bu video kullanılamıyor.

Bir hata oluştu. Yeniden denemek için dokunun.

İnternet veya cihaz bağlantınızla ilgili sorunları gidererek videonuzu oynatma sorunları yaşamadan oynatabilirsiniz. Öncelikle internet hızınızı kontrol edin. Ardından cihazınızla ilgili adımları deneyin.

İnternet ve cihaz bağlantısıyla ilgili sorunları giderme

İnternet veya cihaz bağlantınızla ilgili sorunları gidermek için aşağıdaki adımları deneyin.

İnternet hızı

Ev veya mobil ağınızın kalitesi, YouTube videolarının akıcı olarak ve HD çözünürlükte oynatılıp oynatılmayacağını belirleyebilir.



Bağlantınızın seçilen video çözünürlüğünü destekleyebildiğinden emin olmak için internet hız testi gerçekleştirmeyi deneyin. Deneyiminizi iyileştirmek için videonuzun kalitesini de değiştirebilirsiniz.

Not: Cihazınızın gerçek hızı, "internet hız testi" gerçekleştirdiğinizde gördüğünüz değerden farklı olabilir. Şunlar gibi birçok etmen bu farklılığa neden olabilir:

Kablosuz ağ performansı

Günün saati

İSS'nizin YouTube'a bağlanma şekli

Ağınızdaki cihaz sayısı: Ağınızda birkaç cihaz bulunuyorsa bağlantı hızı bu cihazlar arasında paylaşılır. Aynı ağda birden fazla cihaz kullanılıyorsa cihazınızın hızı azalabilir.

Akıllı TV'ler, Chromecast ve oyun konsolları

Akıllı TV, Chromecast veya oyun konsolunuzdaki oynatma sorunlarını düzeltmek için:

YouTube uygulamasını yeniden başlatın.

Cihazınızı yeniden başlatın: Gücü kapatıp tekrar açarak donanımı yeniden başlatın.

Oyun konsolları için: YouTube uygulamasını kaldırıp tekrar yükleyin.

Cihazınızın donanım/sistem yazılımını güncelleyin.

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