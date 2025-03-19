YouTube çöktü mü, erişim engeli mi geldi? SON DAKİKA YouTube kapandı mı?

Bugün sabah saat 06.00'dan itibaren Instagram, Twitter ve YouTube başta olmak üzere sosyal medya platformlarında erişim ve akış yenileme sorunu yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları merak içerisinde yaşanan aksamalarla birlikte "Instagram, Twitter ve YouTube çöktü mü, kapatıldı mı, ne sorun var?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram, Twitter ve YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Bununla birlikte sosyal medya için BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Ancak bant daraltma işlemine gidilmiş olabileceği ve bu nedenle de sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.

YouTube platformunda yaşanan erişim problemi ile ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar zaman zaman akış yenilemeye çalışarak problemin düzelip düzelmediğini kontrol ediyor.

Sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadıklarını "Downdetector" isimli siteye bildiren kullanıcılara, Tiktok ve Youtube tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.