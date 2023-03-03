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Youtube çöktü mü? 3 Mart Youtube'da sorun mu var, neden açılmıyor? YouTube video neden açılmıyor?

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Youtube çöktü mü? 3 Mart Youtube'da sorun mu var, neden açılmıyor? YouTube video neden açılmıyor?

Popüler video izleme platformu Youtube çöktü mü? Merak ediliyor. Erişim sıkıntısı yaşayan birçok kullanıcı Youtube çöktü mü? Sorusuna yanıt aramakta. YouTube'da meydana gelen sorun merak konusu oldu. Peki, Youtube çöktü mü? 3 Mart Youtube'da sorun mu var, neden açılmıyor? YouTube video neden açılmıyor?

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Youtube çöktü mü? Sorusu gündemde yer alan ve arama motorlarında sorgulatılan sorular arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'da yaşanan kopukluklar nedeniyle çöktü mü sorusu araştırılıyor. Kullanıcılar, Youtube'un neden açılmadığını araştırmakta. Peki, Youtube çöktü mü? 3 Mart Youtube'da sorun mu var, neden açılmıyor? YouTube video neden açılmıyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube'un çöktüğüne dair yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmese de kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece YouTube'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak YouTube'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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