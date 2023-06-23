Video paylaşma ve izleme platformu olan YouTube'a giremeyen kullanıcılar YouTube çöktü mü? 23 Haziran YouTube sorun mu var? sorularına yanıt arıyor. Arama motorlarında aratılan YouTube çöktü mü? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

Youtube çöktü mü? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'ta yaşanan kopukluklar nedeniyle Youtube çöktü mü? sorularına yanıt aranıyor. Peki, YouTube çöktü mü? 23 Haziran YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde YouTube uygulamasına 23 Haziran gününde bazı teknik problemler yaşanıyor.