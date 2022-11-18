Dünyanın en büyük video platformu Youtube'da erişimde sorun yaşayan birçok kişi internet üzerinde Youtube çöktü mü? Aramasını gerçekleştiriyor. Youtube'a neden giriş yapılamadığını merak edenler tarafından araştırılan Youtube çöktü mü? Sorusunu yanıtladık. Peki, Youtube çöktü mü? 18 Kasım Youtube'a ne oldu? Youtube'a neden giriş yapılmıyor? Youtube'da sorun mu var?

Kullanıcılar, uygulamaya girişte sıkıntı yaşamasının ardından Youtube çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Youtube'da meydana gelen sorunun kaynağı merak konusu oldu. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak konusu haline gelen 18 Kasım Youtube'a ne oldu? Sorusunu yanıtladık. Peki, Youtube çöktü mü? 18 Kasım Youtube'a ne oldu? Youtube'a neden giriş yapılmıyor? Youtube'da sorun mu var?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube'da herhangi bir çökme veya sorun yaşandığına dair henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Farklı kaynaklardan sağlanan verilere göre yapılan raporlamalar aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer alan grafik, son 24 saat içerisinde kullanıcılar tarafından bildirilen hata raporlarıdır. Her ne kadar resmi bir açılama yapılmasa da bu grafiğe bakarak sorun olup olmadığını anlamak mümkün.

YOUTUBE'A NEDEN GİRİŞ YAPILMIYOR?

Youtube uygulamasına veya internet sitesine ulaşamamanızın birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerin başında ise genellikle ağ bağlantısı sorunları yer alıyor. Ağ bağlantınızın kontrolünü gerçekleştirdikten ve internete bağlı olduğunuzdan emin olduktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.