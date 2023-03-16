YouTube çöktü mü? 16 Mart YouTube video neden açılmıyor? YouTube neden açılmıyor?

Youtube'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Youtube çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. "YouTube çöktü mü" sorusu merak konusu oldu. Peki, YouTube çöktü mü? 16 Mart YouTube neden açılmıyor? YouTube giremiyorum! YouTube video neden açılmıyor? İşte detaylar...

Youtube çöktü mü? Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'da yaşanan kopukluklar nedeniyle çöktü mü sorusu araştırılıyor. Kullanıcılar, Youtube'un neden açılmadığını araştırmakta. Peki, YouTube çöktü mü? 14 Kasım YouTube neden açılmıyor? YouTube giremiyorum! YouTube video neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece YouTube'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak YouTube'da bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

16 MART YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün YouTube için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir: