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YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor?

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YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? Youtube'a neden girilmiyor? Dünya genelinde popüler video paylaşım platformu YouTube'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma giriş yapmaya çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaşıyor. YouTube'un çöktüğü iddiaları sosyal medyada hızla yayılıyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Youtube'a neden girilemediği merak ediliyor. Birçok kişi Youtube'a erişim engeli mi getirildi sorusunun cevabını araştırıyor. Youtube, çevrimiçi videoları izlemeyi kolaylaştıran ücretsiz bir video paylaşım sitesidir. Hatta başkalarıyla paylaşmak için kendi videolarınızı oluşturabilir ve yükleyebilirsiniz. Peki, YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? Youtube'a neden girilmiyor?

YOUTUBE HAKKINDA BİLGİLER

Youtube, Google'a ait bir Amerikan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformudur. Merkezi San Bruno, Kaliforniya'da olan platform; 15 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı tarafından kuruldu. Platform; kullanıcılarına video yükleme, izleme ve paylaşma imkânı sunmakta olup medya şirketleri ve kullanıcı üretimi videoların gösterimi için WebM, H.264 ve Adobe Flash Video teknolojilerini kullanır. Genel olarak video klipler, televizyon klipleri, müzik videoları, video bloglar, kısa özgün videolar ve eğitim videoları gibi içerikler yayınlanmaktadır.

Youtube üzerindeki içerikler genelde bireyler tarafından yüklenir. Fakat CBS, BBC, Vevo, Hulu gibi şirketler ve diğer organizasyonlar da YouTube ortaklık programı ile içeriklerinin bir kısmını yayımlamaktadır. Site içi üyelik almayan kullanıcılar videoları izleyebilirken onaylı üyeler ise kendi yayın kanallarına video yükleyebilirler. Saldırganlık potansiyeli olan içerikler sadece on sekiz yaşından büyük olduğunu onaylayan üyeler tarafından izlenebilir. 2014 yılından itibaren üyeye para kazandırma modeline geçmiştir. Üye, hesap ayarlarından para kazanmayı aktif hâle getirdikten sonra yüklediği videolardan izlenme başına ödeme almaktadır. Örneğin 1 milyon izlenen videodan 2 bin-20 bin USD arası para kazanılabilmektedir. Ücret; videonun konusunun türüne ve farklı algoritmalara göre değişebilmektedir.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Youtube şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor?downdetector

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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