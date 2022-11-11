YouTube çöktü mü? 11 Kasım YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor?

Video paylaşma ve izleme platformu olan YouTube'a giremeyen kullanıcılar YouTube çöktü mü? 11 Kasım YouTube sorun mu var? sorularına yanıt arıyor. Arama motorlarında aratılan YouTube çöktü mü? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...