Video paylaşma ve izleme platformu olan YouTube'a giremeyen kullanıcılar YouTube çöktü mü? 11 Eylül mü? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

Youtube çöktü mü? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan Youtube'ta yaşanan kopukluklar nedeniyle Youtube çöktü mü? sorularına yanıt aranıyor. Peki, YouTube çöktü mü? 11 Eylül YouTube sorun mu var? YouTube neden açılmıyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde YouTube uygulamasına 11 Eylül günü herhangi bir sorun yaşanmadı.