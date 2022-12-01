Youtube'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar "Youtube çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyor. "YouTube çöktü mü" sorusu birçok kullanıcı tarafından merak konusu oldu. Peki, 1 Aralık tarihinde YouTube çöktü mü? 1 Aralık YouTube neden açılmıyor? YouTube giremiyorum! YouTube video neden açılmıyor?

Youtube'a erişim sağlayamayan birçok kullanıcı, YouTube çöktü mü? Sorusunu merak ediyor ve internet üzerinde araştırmaya başlıyor. 1 Aralık tarihinde YouTube neden açılmıyor? Sorusu, arama motorları üzerinde sıklıkla aratılan sorulardan birisi oldu. Türkiye'de en çok kullanılan video izleme sitesi olan YouTube'da yaşanan kopukluklar nedeniyle çöktü mü sorusu araştırılıyor. Peki, 1 Aralık tarihinde YouTube çöktü mü? 1 Aralık YouTube neden açılmıyor? YouTube giremiyorum! YouTube video neden açılmıyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube'da bölgesel kesintiler yaşandığı belirtiliyor. Ancak resmi bir açıklama gelmedi. Sorun internet alt yapısından kaynaklı olabilir. Youtube'a girişte sorun yaşayan kişiler video izleme platformundan yapılacak resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor.

1 ARALIK YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

Son 24 saat içerisinde Youtube platformu için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

YOUTUBE BAĞLANTI HATASI ÇÖZÜMÜ

Video hataları, arabelleğe alma ve donma sorunlarını giderme

İnternet veya cihaz bağlantısı gibi birçok etmen, video oynatma sorunlarına yol açabilir.

Video donuyor veya arabelleğe alınıyorsa ya da şu hatalardan birini görüyorsanız video oynatma sorunuyla karşılaşmış olabilirsiniz:

Bir hata oluştu.

Oynatma hatası. Yeniden denemek için dokunun.

Sunucu bağlantısı kesildi.

Bu video kullanılamıyor.

Bir hata oluştu. Yeniden denemek için dokunun.

İnternet veya cihaz bağlantınızla ilgili sorunları gidererek videonuzu oynatma sorunları yaşamadan oynatabilirsiniz. Öncelikle internet hızınızı kontrol edin. Ardından cihazınızla ilgili adımları deneyin.