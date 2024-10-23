YouTube bugün açılır mı? 23-24 Ekim YouTube düzeldi mi?

Youtube bugün açılır mı? YouTube bant daraltması uygulaması sonrası erişimde sorun yaşanıyor. Birçok YouTube kullanıcısı bu gelişmenin ardından YouTube çöktü mü merak etti. Peki, YouTube açıldı mı? Detaylar...

YOUTUBE BUGÜN AÇILIR MI?

YouTube Ankara TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı sonra erişime kapandı. YouTube'a kullanıcılar şu anda erişim sağlayamıyor.

YouTube'a 23 Ekim tarihi itibariyle saat 19.00'da erişim sorunu devam ediyor.

YouTube'un bugün açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor.