Youssouf Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Youssouf Fofana Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Youssouf Fofana ile gündem oldu. Peki, Youssouf Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Youssouf Fofana Galatasaray'a gelecek mi?
Youssouf Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Youssouf Fofana Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Youssouf Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Youssouf Fofana Galatasaray'a gelecek mi?
YOUSSOUF FOFANA KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 10 Ocak 1999 (24 yıl yaşında), Paris
Youssouf Fofana (d. 10 Ocak 1999), Monaco takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız millî futbolcudur.
Fransa millî futbol takımının 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.