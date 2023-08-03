Youssouf Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Youssouf Fofana Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Youssouf Fofana ile gündem oldu. Peki, Youssouf Fofana kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Youssouf Fofana Galatasaray'a gelecek mi?