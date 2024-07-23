Youssef En-Nesyri ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yle anlaştı mı?

E Fenerbahçe, günlerdir yoğun mesai harcadığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirdi. En-Nesyri'nin ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyor. Fenerbahçeli taraftarlar imza töreninin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Youssef En-Nesyri ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yle anlaştı mı?

YOUSSEF EN- NESYRI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra 24 Temmuz Çarşamba günü uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

FENERBAHÇE BAŞARILI OYUNCUYLA ANLAŞTI MI?

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.