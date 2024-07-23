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Youssef En-Nesyri ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yle anlaştı mı?

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Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ile anlaştığı iddiaları gündeme geliyor. Fenerbahçe'nin bu transferi ne zaman tamamlayacağı merak konusu oluyor. Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a ne zaman geleceği de merak edilenler arasında yer alıyor.

E Fenerbahçe, günlerdir yoğun mesai harcadığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirdi. En-Nesyri'nin ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyor. Fenerbahçeli taraftarlar imza töreninin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Youssef En-Nesyri ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yle anlaştı mı?

YOUSSEF EN- NESYRI İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra 24 Temmuz Çarşamba günü uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

Youssef En-Nesyri ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'yle anlaştı mı?

FENERBAHÇE BAŞARILI OYUNCUYLA ANLAŞTI MI?

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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