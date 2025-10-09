Haberler

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor mu? En-Nesyri'nin şaşırtan kararı!

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor mu? En-Nesyri'nin şaşırtan kararı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor mu? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formsuz görüntüsü ve taraftar tepkilerinin ardından yeniden ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Sezon başında gösterdiği performansla övgü toplayan En-Nesyri, son maçlarda etkisiz kalınca " Fenerbahçe'den gidiyor mu?" sorusu yeniden gündemin ana maddesi oldu. Peki, Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor mu? Kulis bilgileri haberimizde...

YOUSSEF EN-NESYRI FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Sezonun ilk haftalarında oldukça etkili bir performans sergileyen Youssef En-Nesyri, ilk 9 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Takımın skor yükünü önemli ölçüde sırtlayan Faslı forvet, bu performansıyla hem taraftarların hem de Mourinho'nun güvenini kazanmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda işler değişti. En son 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayan En-Nesyri, son 5 maçta sessiz kaldı. Kaçırdığı net fırsatlar ve bitiricilikteki düşüş, eleştirilerin odağı haline gelmesine neden oldu.

TAKIMDA KALDIĞINA PİŞMAN OLDU

Geçtiğimiz sezon 30 milyon, bu yıl ise 40 milyon euro civarında teklifler aldığı öne sürülen En-Nesyri'nin, Jose Mourinho'nun onayıyla takımda kaldığı biliniyor. Ancak iddialara göre oyuncu artık bu kararından pişman.

Özellikle Nice ve Samsunspor maçlarındaki düşük performansı sonrası tribünlerden yükselen tepkiler, Faslı oyuncunun moralini olumsuz etkiledi. Taraftarın sabrını zorlayan bu süreçte En-Nesyri'nin devre arasında ayrılma kararı aldığı konuşuluyor.

Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin form durumunu yakından takip ediyor. Kulüp kaynaklarına göre, oyuncuya ciddi bir teklif gelmesi durumunda devre arasında ayrılığa yeşil ışık yakılabilir. Mourinho her ne kadar sezon başında transferi veto etmiş olsa da, mevcut tablo yönetimin kararını değiştirebilir.

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer ettiği için satış sürecinde zarara uğramak istemiyor. Ancak taraftar baskısı, oyuncunun motivasyonu ve performans düşüklüğü, kulübü bu konuda esnek davranmaya itiyor.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım

Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım

Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.