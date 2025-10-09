Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor mu? En-Nesyri'nin şaşırtan kararı!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, son haftalardaki formsuz görüntüsü ve taraftar tepkilerinin ardından yeniden ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Sezon başında gösterdiği performansla övgü toplayan En-Nesyri, son maçlarda etkisiz kalınca " Fenerbahçe'den gidiyor mu?" sorusu yeniden gündemin ana maddesi oldu. Peki, Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor mu? Kulis bilgileri haberimizde...

YOUSSEF EN-NESYRI FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Sezonun ilk haftalarında oldukça etkili bir performans sergileyen Youssef En-Nesyri, ilk 9 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Takımın skor yükünü önemli ölçüde sırtlayan Faslı forvet, bu performansıyla hem taraftarların hem de Mourinho'nun güvenini kazanmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda işler değişti. En son 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayan En-Nesyri, son 5 maçta sessiz kaldı. Kaçırdığı net fırsatlar ve bitiricilikteki düşüş, eleştirilerin odağı haline gelmesine neden oldu.

TAKIMDA KALDIĞINA PİŞMAN OLDU

Geçtiğimiz sezon 30 milyon, bu yıl ise 40 milyon euro civarında teklifler aldığı öne sürülen En-Nesyri'nin, Jose Mourinho'nun onayıyla takımda kaldığı biliniyor. Ancak iddialara göre oyuncu artık bu kararından pişman.

Özellikle Nice ve Samsunspor maçlarındaki düşük performansı sonrası tribünlerden yükselen tepkiler, Faslı oyuncunun moralini olumsuz etkiledi. Taraftarın sabrını zorlayan bu süreçte En-Nesyri'nin devre arasında ayrılma kararı aldığı konuşuluyor.

Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri'nin form durumunu yakından takip ediyor. Kulüp kaynaklarına göre, oyuncuya ciddi bir teklif gelmesi durumunda devre arasında ayrılığa yeşil ışık yakılabilir. Mourinho her ne kadar sezon başında transferi veto etmiş olsa da, mevcut tablo yönetimin kararını değiştirebilir.

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi yüksek bir bonservis bedeliyle transfer ettiği için satış sürecinde zarara uğramak istemiyor. Ancak taraftar baskısı, oyuncunun motivasyonu ve performans düşüklüğü, kulübü bu konuda esnek davranmaya itiyor.