Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Peki, Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir?

YOUNG BOYS TEKNİK DİREKTÖRÜ PATRİCK RAHMEN KİMDİR?

Doğum: 3 Nisan 1969 (55 yıl yaşında), Basel, İsviçre

Çalıştırdığı takımlar: BSC Young Boys (Menajer, şu tarihten beri: 2024)

PRahmen, 2000 yazından 2004 Aralık ayına kadar 1. Liga'da SC Dornach'ın teknik direktörlüğünü yaptı , önce oyuncu-teknik direktör, sonra da baş antrenör olarak. Daha sonra FC Basel tarafından U-18 genç takımının teknik direktörlüğüne getirildi. 2007'de U-21 takımının teknik direktörlüğünü devraldı. Ekim 2011'de, o zamanki Basel ilk takım teknik direktörü Thorsten Fink kulüpten ayrılıp Fußball-Bundesliga'da Hamburger SV'nin teknik direktörü olmak için sözleşme imzalayınca , Rahmen onu takip etti ve yardımcısı oldu .

1 Temmuz 2018 itibarıyla FC Aarau'nun baş antrenörü olarak atandı ve iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme sona erdiği için uzatılmadı.

21 Eylül 2020'de FC Basel , Rahmen'i yeni teknik direktörleri Ciriaco Sforza'nın altında ikinci yardımcı antrenör olarak işe aldıklarını duyurdu .6 Nisan 2021'de kulüp, sportif başarı eksikliği nedeniyle FC Basel 1893'ün derhal baş antrenör Ciriaco Sforza'dan ayrıldığını duyurdu. Ayrıca aynı zamanda yardımcı antrenör Daniel Hasler'den de ayrıldıklarını duyurdular . Sezon sonuna kadar ilk takım, geçici olarak baş antrenör olarak diğer önceki yardımcı Rahmen tarafından yönetilecekti.Ertesi gün yapılan bildiride Ognjen Zaric'in yardımcı antrenör olarak atandığı duyuruldu. Zaric, 2020 yazından beri Basel 1893 U-18 takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu ve ondan önce Alman futbolunun dördüncü ligi olan Regionalliga Bayern'de TSV 1860 Rosenheim'ın baş antrenörlüğünü yapmıştı .

20 Mayıs 2021'de FC Basel , Rahmen'in kendisini FCB ilk takımının baş antrenörü yapan yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Takvim yılının sonuna kadar Rahmen'in değiştirileceğine dair bir dizi basın haberi vardı, ancak daha sonra 31 Aralık'ta kulüp baş antrenörle olan sözleşmenin 2023 yazına kadar bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.Ancak, sadece birkaç hafta sonra, 21 Şubat'ta kulüp, Rahmen ile olan sözleşmenin "takımın tatmin edici olmayan sportif gelişimi ve net bir perspektif eksikliği" nedeniyle feshedildiğini duyurdu.

2022-2023 yılları arasında İsviçre U-21 Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı .

14 Haziran 2023'te FC Winterthur'un baş antrenörlüğüne atandı .2023 U21 Avrupa Şampiyonası'nın ardından kulübe katılacak .

14 Mayıs 2024'te, önümüzdeki sezon için İsviçreli seri şampiyon BSC Young Boys'un yeni baş antrenörü olarak duyuruldu .