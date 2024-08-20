Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'ni Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak. Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?
YOUNG BOYS NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir. İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.