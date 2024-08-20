Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor?

YOUNG BOYS NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

BSC Young Boys İsviçre'nin başkenti Bern'in futbol kulübüdür. 2010-11 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turda Fenerbahçe ile eşleşmiştir. İlk maçta kendi evinde 2-2 berabere kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştır. Play-off turundaki rakibi Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dır. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off birinci maçında kendi evinde Tottenham'ı 3-2 yenmiştir. Rövanş maçında Tottenham'a 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştir.