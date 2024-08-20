Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'ni Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak. Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor?
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Peki, Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor?
YOUNG BOYS 2024-25 KADROSU
33 Marvin Keller Marvin Keller Kaleci
26David von Ballmoos Kaleci
18 Ardian Bajrami Kaleci
40 Dario Marzino Kaleci
13 Mohamed Camara Stoper
6 Patric Pfeiffer Stoper
4 Tanguy Zoukrou Stoper
5 Anel Husic Stoper
54 Joel Bichsel Stoper
23 Loris Benito Stoper
50Sadin Crnovrsanin Stoper
3 Jaouen Hadjam Sol Bek
19 Noah Persson Sol Bek
22 Abdu Conté Sol Bek
27 Lewin Sağ Bek
24 Zachary Athekame Sağ Bek
17 Saidy Janko Sağ Bek
22 Eki 1995 (28) Gambiya
20 Cheikh Niasse Ön Libero
14 Miguel Chaiwa Ön Libero
30 Sandro Lauper Ön Libero
8 Lukasz Lakomy Merkez Orta Saha
77Joël MonteiroOrta Saha Sağ
39 Darian MalesOrta Saha Sağ
7 Filip Ugrinic Orta Saha Sol
10 Kastriot Imeri Orta Saha Sol
51Théo Golliard On Numara
21 Alan VirginiusSol Kanat
11 Ebrima ColleySağ Kanat
47 Malik DemeSağ Kanat
15 Meschack EliaSantrafor
9 Cedric IttenSantrafor
35 Silvere GanvoulaSantrafor
31Facinet ConteSantrafor