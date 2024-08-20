Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor?

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Peki, Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor?

YOUNG BOYS 2024-25 KADROSU

33 Marvin Keller Marvin Keller Kaleci

26David von Ballmoos Kaleci

18 Ardian Bajrami Kaleci

40 Dario Marzino Kaleci

13 Mohamed Camara Stoper

6 Patric Pfeiffer Stoper

4 Tanguy Zoukrou Stoper

5 Anel Husic Stoper

54 Joel Bichsel Stoper

23 Loris Benito Stoper

50Sadin Crnovrsanin Stoper

3 Jaouen Hadjam Sol Bek

19 Noah Persson Sol Bek

22 Abdu Conté Sol Bek

27 Lewin Sağ Bek

24 Zachary Athekame Sağ Bek

17 Saidy Janko Sağ Bek

22 Eki 1995 (28) Gambiya

20 Cheikh Niasse Ön Libero

14 Miguel Chaiwa Ön Libero

30 Sandro Lauper Ön Libero

8 Lukasz Lakomy Merkez Orta Saha

77Joël MonteiroOrta Saha Sağ

39 Darian MalesOrta Saha Sağ

7 Filip Ugrinic Orta Saha Sol

10 Kastriot Imeri Orta Saha Sol

51Théo Golliard On Numara

21 Alan VirginiusSol Kanat

11 Ebrima ColleySağ Kanat

47 Malik DemeSağ Kanat

15 Meschack EliaSantrafor

9 Cedric IttenSantrafor

35 Silvere GanvoulaSantrafor

31Facinet ConteSantrafor