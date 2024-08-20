Young Boys- Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Young Boys ile Galatasaray arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmanın detayları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Peki, Young Boys- Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak.
YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele 21 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak.
YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.