YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇINDAN KARELER #9917
Son zamanlarda futbol dünyasının gündemini meşgul eden Young Boys - Galatasaray maçının fotoğrafları yayınlandı. Maçın heyecan dolu anları ve önemli pozisyonları, paylaşılan karelerde futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Bu kareler, maçı izleyemeyenler için de önemli bir kaynak oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys takımı ile Galatasaray, İsviçre'nin Bern kentinde bulunan Wankdorf Stadı'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisine 3-2 mağlup oldu.