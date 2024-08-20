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YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'ni Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak. Peki, Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Young Boys Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Young Boys Galatasaraymaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor.Peki, YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Young Boys-Galatasaray Maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Young Boys-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA

Young Boys ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TRT 1, tabii kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Bern'da, Stadion Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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