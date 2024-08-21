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Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Galatasaray bu akşam Young Boys ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Young Boys Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Young Boys- Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Young Boys ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Young Boys Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI İLK 11

Young Boys Galatasaray maçı 11'leri belli olmadı.

Muhtemel 11'ler:

YOUNG BOYS : Von Ballmoos; Blum, Camara, Husic, Hadjam; Lauper, Niasse; Elia, Ugrinic, Colley; Ganvoula

GALATASARAY: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Nelsson, Dubois, Lucas Torreira, Sara, Hakim Ziyech (Barış Alper), Dries Mertens, Kerem, Mauro Icardi.

Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Young Boys-Galatasaray Maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Young Boys-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

GALATASARAY YOUNG MAÇI HANGİ KANALDA

Young Boys ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TRT 1, tabii kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Bern'da, Stadion Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.

KAAN'IN CEZASI, SANCHEZ'İN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak

Osman Demir
Osman Demir
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