YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Young Boys'a konuk oluyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak ve bu mücadele, sarı-kırmızılı ekibin İsviçre takımlarına karşı üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz olarak izlenebilecek mi? İşte maçla ilgili merak edilen detaylar...

YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Young Boys-Galatasaray Maçı, 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Young Boys- Galatasaray maçı, saat 22:00 başlayacak.

YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Bern'da, Stadion Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Young Boys- Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TRT 1, tabii kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TABİİ CANLI MAÇ İZLE

TRT Tabii canlı yayın ile sevdiğiniz dizileri ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. TRT Tabii canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

TRT TABİİ CANLI YAYIN

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TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.