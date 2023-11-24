Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal, geçen ay Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Youcef Atal neden gözaltına alındı, Filistin paylaşımı nedir? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Youcef Atal neden gözaltına alındı? Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal, geçen ay Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Youcef Atal neden gözaltına alındı, Filistin paylaşımı nedir? merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

YOUCEF ATAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cezayirli futbolcu Youcef Atal, sosyal medyada Yahudilere beddua eden bir video paylaştığı için gözaltına alındı. Atal'ın bu paylaşımı Fransa'da büyük tepki çekmiş, Nice takımı futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Nice Savcılığı, "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı. Atal'ın ifade vermesinin ardından hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ulusal basındaki haberlere göre Atal, dün gözaltına alındı. Sosyal medyada Yahudilere beddua eden kişinin videosunu paylaşmasının ardından hakkında "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atal'ın, ifade vermesinin ardından hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Atal'ın o paylaşımı Fransa'da tepki görmüştü. Nice takımı, daha sonra paylaşımını silmesine ve özür dilemesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Nice Savcılığı olayla ilgili, 16 Ekim'de "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı.