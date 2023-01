26 Aralık 2018'de Netflix'te yayımlanan You dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, You yeni sezon ne zaman? You 4. sezon ne zaman yayınlanacak? You yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki bir Netflix dizisi olan You, 4. sezon fragmanı yayınlandı. Netflix'te yayımlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayarak tüm dünyada büyük ilgi gören You dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. You dizisinin izleyicileri tarafından yeni sezon tarihi araştırılmakta. Peki, You yeni sezon ne zaman? You 4. sezon ne zaman yayınlanacak? You yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

YOU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar.

You, Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki televizyon dizisidir. Caroline Kepnes'in 2014'te yayımlanan romanından uyarlanarak yapılan dizide, New York'ta yaşayan Joe Goldberg (Penn Badgley) isimli bir kitapçının, dükkanına gelen Guinevere Beck'e (Elizabeth Lail) aşık oluşu ve ona takıntılı hale gelişi anlatılıyor.

Dizi ilk olarak 9 Eylül 2018'de ABD'deki Lifetime kanalında, uluslararası olarak 26 Aralık 2018'de Netflix'te yayımlandı. İkinci sezonu 26 Aralık 2019 tarihinde çıkan dizinin üçüncü sezon çekimleri sürmektedir.

YOU 4.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

You dizisinin yeni sezon fragmanı resmi Netflix hesabından yayınlandı. You dizisinin 4. sezon fragmanının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. You 4. sezonu 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısmı 9 Şubat 2023, ikinci kısmı ise 9 Mart 2023 tarihinde yayınlanacaktır.