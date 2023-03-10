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You 5. Sezon ne zaman başlıyor? You yeni sezon tarihi belli mi? You yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

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You 5. Sezon ne zaman başlıyor? You yeni sezon tarihi belli mi? You yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen Amerikan psikolojik gerilim türündeki bir Netflix dizisi olan You, 3. Sezonunun ardından seyirciler You 5. Sezon ne zaman başlıyor? Sorusunu araştırıyor. Merakla beklenen You dizisi yeni sezon tarihi için gözler Netflix'e çevrildi. You ne zaman başlıyor? Netflix You 5. Sezon ne zaman başlıyor? You yeni sezon tarihi belli mi? You yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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